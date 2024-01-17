БРЮССЕЛЬ, 17 янв — ПРАЙМ. Примерно 20 миллиардов евро из средств Евросоюза остаются заблокированными для Венгрии из-за проблем с верховенством права, заявила в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Не поможет. Во Франции раскритиковали меры, анонсированные фон дер Ляйен

Она отметила, что выделение указанных средств приостановлено из-за "опасений по поводу прав ЛГБТ* и прав на убежище".

По ее словам, финансы "останутся заблокированными до тех пор, пока Венгрия не выполнит все необходимые условия".

ЕК в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Будапешта специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета ЕС "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Венгрии. Данный механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов ЕС, хотя премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.