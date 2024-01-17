ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ ФНБ В ЕВРО БЫЛИ ОБНУЛЕНЫ В ДЕКАБРЕ 2023 ГОДА, ВСЕ СРЕДСТВА ФОНДА ТЕПЕРЬ РАЗМЕЩЕНЫ В ЮАНЯХ, ЗОЛОТЕ И РУБЛЯХ – МИНФИН РФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20240117/842819547.html
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ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ ФНБ В ЕВРО БЫЛИ ОБНУЛЕНЫ В ДЕКАБРЕ 2023 ГОДА, ВСЕ СРЕДСТВА ФОНДА ТЕПЕРЬ РАЗМЕЩЕНЫ В ЮАНЯХ, ЗОЛОТЕ И РУБЛЯХ – МИНФИН РФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20240117/842819547.html
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