2024-01-17T12:48:45+03:00

2024-01-17T12:48:45+03:00

2024-01-17T12:48:45+03:00

2024

https://1prime.ru/finance/20240117/842819547.html

Остатки на счетах ФНБ в евро обнулили в декабре, сообщил Минфин

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ ФНБ В ЕВРО БЫЛИ ОБНУЛЕНЫ В ДЕКАБРЕ 2023 ГОДА, ВСЕ СРЕДСТВА ФОНДА ТЕПЕРЬ РАЗМЕЩЕНЫ В ЮАНЯХ, ЗОЛОТЕ И РУБЛЯХ – МИНФИН РФ Новость дополняется ПРАЙМ, 17.01.2024

валюта, рынки, финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60