2024-01-17T19:11:10+03:00
2024-01-17T19:11:10+03:00
2024-01-17T19:11:10+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240117/842824565.html
В МЭР заявили о замедлении инфляции в годовом выражении
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Инфляция в России в годовом выражении на 15 января замедлилась до 7,4% с 7,44% на 9 января, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За период с 10 по... ПРАЙМ, 17.01.2024
финансы, новости, россия, мэр, инфляция
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/82/841458210.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/82/841458210.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/82/841458209.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/82/841458209.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/81/841458197.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/81/841458197.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20240117/842819720.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 15 января замедлилась до 7,4% с 7,44% на 9 января, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"За период с 10 по 15 января 2024 г. рост потребительских цен составил 0,13%, год к году — 7,40%", — говорится в обзоре.
Согласно данным Росстата, инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,26 процента, индекс потребительских цен достигал 100,26 процента. При этом инфляция по итогам 2023 года составила 7,42 процента. Отмечается, что Минэкономразвития ожидало показатель на уровне 7,5 процента. На текущий год ведомство спрогнозировало темп роста цен в 4,5 процента, а Банк России — в 4 — 4,5 процента.