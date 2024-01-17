МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 15 января замедлилась до 7,4% с 7,44% на 9 января, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Годовая инфляция в еврозоне ускорилась по итогам декабря

"За период с 10 по 15 января 2024 г. рост потребительских цен составил 0,13%, год к году — 7,40%", — говорится в обзоре.

Согласно данным Росстата, инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,26 процента, индекс потребительских цен достигал 100,26 процента. При этом инфляция по итогам 2023 года составила 7,42 процента. Отмечается, что Минэкономразвития ожидало показатель на уровне 7,5 процента. На текущий год ведомство спрогнозировало темп роста цен в 4,5 процента, а Банк России — в 4 — 4,5 процента.