АСТАНА, 19 янв — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Казахстана в пятницу принял решение снизить базовую ставку с 15,75% до 15,25%, сообщила пресс-служба регулятора. Токаев раскрыл стоимость неразведанных месторождений в Казахстане

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе поясняется, что годовая инфляция в декабре 2023 года снизилась до 9,8%. Замедление роста цен обусловлено проводимой денежно-кредитной политикой, снижением мировых цен на продовольствие и издержек производства, антиинфляционными мерами властей, а также влиянием эффекта высокой базы прошлого года.

"Месячная инфляция составила 0,8%, сложившись несколько выше своих среднеисторических значений. Базовая инфляция, характеризующая устойчивую часть потребительских цен, в декабре немного ускорилась. В целом, показатели базовой и сезонно очищенной инфляции в течение нескольких месяцев остаются стабильными", — говорится в сообщении финрегулятора.

При этом отмечается, что "показатели базовой и сезонно очищенной инфляции все еще превышают установленный таргет. Для уверенного снижения общей инфляции до 5% в 2025-2026 годах требуется дальнейшее замедление ее устойчивой части".

"Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. Национальный Банк будет отслеживать поступающую экономическую информацию, и при отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз. Вместе с тем цикл снижения может быть длительным", — говорится в сообщении.

В августе 2023 года Нацбанк понизил базовую ставку с 16,75% до 16,5%, в октябре — с 16,5% до 16%, в ноябре — с 16% до 15,75%.