МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отменил принятые в августе по заявлению банка "Зенит" обеспечительные меры в виде запрета швейцарским банкам Credit Suisse и UBS, крупнейшему в Швейцарии, распоряжаться акциями и долями их российских дочерних банков – АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" и ООО "Ю Би Эс Банк", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Меры были приняты в рамках возбужденного по заявлению "Зенита" дела о банкротстве Credit Suisse в лице UBS. Суд тогда запретил продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц или обременять иным образом почти 100% акций "Банка Кредит Свисс (Москва)" и почти 100% долей "Ю Би Эс Банка". Аналогичные ограничения были наложены на доли ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)".

В декабре суд отклонил заявление "Зенита" о банкротстве швейцарского банка и прекратил производство по делу о банкротстве. Представители Credit Suisse и UBS заявили в суде в пятницу, что определение о прекращении производства не было обжаловано и вступило в силу, в связи с чем попросили отменить обеспечительные меры. Судья Дина Кузнецова ходатайства удовлетворила.

Между тем, почти 100% акций АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" и почти 100% долей ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)" остаются арестованными в деле по иску Газэнергобанка о взыскании с Credit Suisse более 10,1 миллиона евро и более 10,2 миллиона долларов. В том деле суд в октябре запретил ответчику распоряжаться акциями российских "дочек" в пределах заявленных исковых требований "в части, не покрытой арестом денежных средств". При этом арест денег был в декабре отменен.

Отказывая "Зениту" в банкротстве Credit Suisse, суд привел несколько оснований. Одним из них стало то, что "Зенит" перед подачей своего заявления о банкротстве Credit Suisse в лице банка UBS разместил на Федресурсе сообщение о намерении требовать банкротства UBS, а не Credit Suisse. На тот момент "Зенит" считал, что UBS AG стал правопреемником Credit Suisse AG, однако в ходе разбирательства выяснилось, что эти два банка остались отдельными юрлицами, а объединение произошло на уровне материнских структур – Credit Suisse Group AG и UBS Group AG.

"Зенит" 18 января опубликовал на Федресурсе сообщение о намерении подать в суд заявление о банкротстве уже самого Credit Suisse.