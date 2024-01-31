МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Россия будет рассматривать возможную конфискацию своих активов в Европе как объявление торговой войны, даст жесткий ответ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. В Бельгии испугались конфискации российских активов

Европейский союз на фоне спецоперации на Украине заморозили активы российских частных лиц и государственных структур, в том числе Банка России, на своей территории. Позднее Еврокомиссии было поручено разработать механизм, который позволил бы конфисковать заблокированное имущество и направить его Украине.

"Наша позиция в отношении возможного изъятия российских активов, которые были незаконно заблокированы, буквально уворованы в ряде западных юрисдикций, остается неизменной. Мы рассматриваем подобные действия не только как банальное воровство, но и как буквально торговую войну, как эскалацию экономической агрессии Запада против нашей страны", — подчеркнула Захарова.

По ее словам, конфискация активов, принадлежащих России, является грубым нарушением как международного права, так и внутреннего законодательства ЕС.

Захарова отметила, что идея "залатать дыру" в бюджете Европы за счет российских активов заманчивая, однако последствия будут чрезвычайно жесткими.

Со стороны Еврокомиссии часто поступали требования использовать замороженные российские активы на нужды Украины, однако законодательная база для таких действий в Евросоюзе пока что отсутствует.

10 декабря 1948 года Генассамблея ООН приняла резолюцией 217 А (III) Всеобщую декларацию прав человека. В соответствии со статьей 17 документа, ни один человек не должен быть произвольно лишен своего имущества. Кроме того, декларация гарантирует право каждого человека владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими.