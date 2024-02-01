МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Растущие убытки банков в США, Европе и Азии усилили опасения по поводу ослабления рынка коммерческой недвижимости в США — сектора, зависящего от уровня заполняемости и процентных ставок, пишет Financial Times. Акции китайских компаний обвалились до минимума за пять лет

В среду региональный американский кредитор New York Community Bancorp сообщил о крупных убытках по кредитам, связанным с коммерческой недвижимостью, японский Aozora Bank и Deutsche Bank в четверг предупредили о рисках, связанных с их деятельностью в сфере недвижимости США.

В период пандемии Covid-19 началось постепенное снижение стоимости коммерческой недвижимости на фоне таких факторов, как гибридный режим работы и участившийся переход на удаленную работу, а также быстрый рост процентных ставок в мире, из-за которых для проблемных заемщиков стало сложнее получить финансирование.

Инвестор-миллиардер Барри Штернлихт предупредил, что рынку офисной недвижимости грозят убытки более триллиона долларов, а для банков это может обернуться чередой дефолтов из-за неспособности вернуть кредиты от арендодателей.

В балансы банков часто не включается фактор возможной неокупаемости офисной недвижимости при наступлении срока погашения. Агентство Moody's рассматривает вероятное понижение кредитного рейтинга New York Community Bancorp до "мусорного" (рейтинг С).

Тяжелее всего ситуация у региональных кредиторов, наиболее подверженные влиянию отрасли коммерческой недвижимости, которые могут пострадать сильнее, чем их более крупные коллеги, выделивших определенные суммы на случай проблемных кредитов. У мелких банков кредиты на подобную недвижимость составляют 28,7% активов по сравнению с 6,5% у более крупных. "Повесят на неугодных". В США ищут, кому спихнуть пугающий госдолг

Все приковывает пристальное внимание регулирующих органов, находящихся в состоянии повышенной готовности после прошлогодних региональных банковских крахов в США. Если в первые годы после пандемии этот сектор рынка был в подвешенном состоянии из-за неуверенности как покупателей, так и продавцов в том, сколько стоят здания, то теперь необходимо будет найти решение из-за надвигающихся сроков погашения долга на фоне снижения процентной ставки ФРС.

Ранее сообщалось, что акции крупнейших мировых банков снизились на фоне обвала стоимости бумаг американского банка NY Community Bancorp, вызванного рисками в сфере коммерческой недвижимости США. Например, акции токийского Aozora Bank упали сразу на 21,4% до 2557 иен.

Обвал акций NY Community Bancorp привел к тому, что индекс региональных банков США — KBW (KBW Bank Index), включающий 24 американских банка, продемонстрировал худшую динамику с краха Silicon Valley Bank в марте 2023 года.