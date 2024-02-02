МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Проблема дополнительных выплат водителям медицинского транспорта, работающих в зоне специальной военной операции будет решена. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках форума "Все для победы!". Минобороны авансирует работу предприятий ОПК на 80 процентов, заявил Путин

С просьбой решить вопрос с выплатами для водителей к главе государства обратилась жительница Донецка. Отвечая на вопрос президент также заметил, что ему известно, какая нагрузка на жителях Донецка и на медперсонале этих территорий в целом.

"Знаем раненные, там тяжело раненные. Там и местные ребята, и наши, и девочки ваши, молодые медсестры, так, как они ухаживают за этими людьми, они все у вас героини, вы все там героини и герои, это точно совершенно", — отметил Путин.

Завершая свою речь, российский лидер передал слова благодарности и низкий поклон всем, кто трудится в госпиталях на передовой.