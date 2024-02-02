2024-02-02T17:14:12+03:00
2024-02-02T17:14:12+03:00
2024-02-02T17:14:12+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240202/842972393.html
Путин обещал разобраться с выплатами водителям медицинских машин в зоне СВО
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Проблема дополнительных выплат водителям медицинского транспорта, работающих в зоне специальной военной операции будет решена. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в... ПРАЙМ, 02.02.2024
финансы, новости, россия, путин, выплаты, сво
https://cdnn.1prime.ru/images/84282/14/842821478.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84282/14/842821478.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84282/14/842821477.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84282/14/842821477.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84282/14/842821465.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84282/14/842821465.jpg
https://1prime.ru/vpk/20240202/842971501.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Проблема дополнительных выплат водителям медицинского транспорта, работающих в зоне специальной военной операции будет решена. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках форума "Все для победы!".
С просьбой решить вопрос с выплатами для водителей к главе государства обратилась жительница Донецка. Отвечая на вопрос президент также заметил, что ему известно, какая нагрузка на жителях Донецка и на медперсонале этих территорий в целом.
"Знаем раненные, там тяжело раненные. Там и местные ребята, и наши, и девочки ваши, молодые медсестры, так, как они ухаживают за этими людьми, они все у вас героини, вы все там героини и герои, это точно совершенно", — отметил Путин.
Завершая свою речь, российский лидер передал слова благодарности и низкий поклон всем, кто трудится в госпиталях на передовой.