БРЮССЕЛЬ, 5 фев — ПРАЙМ. Европарламент, Совет ЕС, а также Еврокомиссия в понедельник начинают трехсторонние консультации по подготовке официального документа, регулирующего фонд для Украины на 50 миллиардов евро, сообщил на брифинге официальный представитель Европарламента Жауме Дук. "Согласно закону". Зеленского предупредили о сокращении его полномочий

"Трехсторонний диалог, который, надеемся, приведет к скорому принятию решения, начнется уже сегодня", — сказал он перед началом пленарной сессии во французском Страсбурге.

По его словам, "цель заключается в том, чтобы уже в феврале одобрить это политическое решение, принятое на саммите ЕС".

Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Позднее европейские источники пояснили, что решение пока очень "сырое", требует законодательного утверждения, а также разработки конкретного практического механизма.

По их словам, дата выделения первого транша из согласованного пакета неизвестна, она будет зависеть, прежде всего, от сроков, когда такое решение официально вступит в силу, а оно, в свою очередь, связано с законодательными процедурами. Источник выразил надежду, что первый платеж все же возможно согласовать к марту.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".