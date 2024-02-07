МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 8 (2482). В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 4 (2478)

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— приказ № ОД-165 от 2.02.2024 "Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ЮСиЭс" ООО РНКО "ЮСиЭс" /г. Москва/";

— указание № 6585-У от 24.10.2023 "О внесении изменений в Указание Банка России от 26 декабря 2017 года № 4666-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 77018 от 29.01.2024, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6597-У от 7.11.2023 "О внесении изменений в приложение 8 к Указанию Банка России от 16 ноября 2022 года № 6316-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 76955 от 24.01.2024, вступает в силу со дня официального опубликования/;

— указание № 6630-У от 20.12.2023 "О внесении изменений в Указание Банка России от 24 декабря 2021 года № 6037-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 77002 от 26.01.2024, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.01.2024; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.01.2024; объявления Банка России.