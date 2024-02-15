2024-02-15T12:54:46+03:00
2024-02-15T12:54:46+03:00
2024-02-15T12:54:46+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240215/843077785.html
ЕС и ООН оценили затраты на восстановление Украины
Финансы
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Общая стоимость работ по постконфликтному восстановлению Украины, по оценке ЕС и ООН, составит 452,8 миллиарда евро, сообщила в четверг Еврокомиссия в коммюнике. "Согласно... ПРАЙМ, 15.02.2024
финансы, новости, в мире, украина, ес, оон, затраты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Общая стоимость работ по постконфликтному восстановлению Украины, по оценке ЕС и ООН, составит 452,8 миллиарда евро, сообщила в четверг Еврокомиссия в коммюнике.
"Согласно совместной обновленной оперативной оценке ущерба и потребностей, опубликованной правительством Украины, Всемирным Банком, Европейской комиссией и ООН, общая стоимость восстановления и реконструкции на Украине по состоянию на 31 декабря 2023 составит 468 миллиардов долларов (452,8 миллиарда евро) в течение следующего десятилетия", — говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.
В прошлом году такие расходы оценивались в 411 миллиардов долларов (383 миллиарда евро).