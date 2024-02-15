БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Общая стоимость работ по постконфликтному восстановлению Украины, по оценке ЕС и ООН, составит 452,8 миллиарда евро, сообщила в четверг Еврокомиссия в коммюнике. В Киеве рассказали, чем Украина готова поделиться с ЕС

"Согласно совместной обновленной оперативной оценке ущерба и потребностей, опубликованной правительством Украины, Всемирным Банком, Европейской комиссией и ООН, общая стоимость восстановления и реконструкции на Украине по состоянию на 31 декабря 2023 составит 468 миллиардов долларов (452,8 миллиарда евро) в течение следующего десятилетия", — говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

В прошлом году такие расходы оценивались в 411 миллиардов долларов (383 миллиарда евро).