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2024
https://1prime.ru/finance/20240215/843080867.html
Центробанк назвал объемы международных резервов на 9 февраля
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Международные резервы РФ со 2 по 9 февраля сократились на 1% и составили 580,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. "Международные резервы по состоянию на... ПРАЙМ, 15.02.2024
финансы, новости, россия, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Международные резервы РФ со 2 по 9 февраля сократились на 1% и составили 580,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 9 февраля 2024 года составили 580,4 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 6 миллиардов долларов США, или на 1%, преимущественно в результате отрицательной переоценки, а также операций, проводимых Банком России в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.