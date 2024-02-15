ЖЕНЕВА, 15 фев — ПРАЙМ. ООН, ЕС, Всемирный банк и Киев оценивают затраты на восстановление Украины в течение следующего десятилетия в 486 миллиардов долларов по сравнению с 411 миллиардами долларов в прошлом году, говорится в опубликованном совместном заявлении на сайте Всемирного банка. В Японии озвучили причину поддержки Украины

"После почти двухлетнего полномасштабного вторжения России на Украину обновленная совместная оценка ущерба и потребностей (RDNA3), опубликованная сегодня правительством Украины, Всемирным банком, Европейской комиссией и ООН, в настоящее время оценивает, что по состоянию на 31 декабря 2023 года общие затраты на реконструкцию и восстановление на Украине в течение следующего десятилетия составят 486 миллиардов долларов по сравнению с 411 миллиардами долларов, оцененными год назад", — сказано в документе.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС 1 февраля договорились выделить Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Позднее был опубликован официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал одобрение транша помощи Киеву "историческим шагом", свидетельствующим о том, что "все разговоры о "усталости" или "ослаблении поддержки" были ложью".