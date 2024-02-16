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2024
https://1prime.ru/finance/20240216/843089301.html
Медведев: Запад ради выгоды политизирует деятельность МВФ
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западные страны в угоду себе политизируют деятельность мировых финансовых структур, таких как Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация, Всемирный банк. Об этом... ПРАЙМ, 16.02.2024
финансы, экономика, мировая экономика, новости, мир, дмитрий медведев, запад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. западные страны в угоду себе политизируют деятельность мировых финансовых структур, таких как Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация, Всемирный банк. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик в пятницу, 16 февраля, выступил на форуме партии "За свободу наций".
"Западные современные колонизаторы активно насаждают нелегальное регулирование экономических процессов. Они фактически установили контроль над современными институтами глобального управления. Считают их абсолютно своими, включая МВФ, Всемирный банк, ВТО", — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что Запад политизирует деятельность организаций без зазрения совести в угоду собственных интересов, принося в жертву благосостояние миллиардов людей.