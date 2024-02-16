МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. западные страны в угоду себе политизируют деятельность мировых финансовых структур, таких как Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация, Всемирный банк. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Путин отметил агрессивные проявления неоколониализма в поведении Запада

Политик в пятницу, 16 февраля, выступил на форуме партии "За свободу наций".

"Западные современные колонизаторы активно насаждают нелегальное регулирование экономических процессов. Они фактически установили контроль над современными институтами глобального управления. Считают их абсолютно своими, включая МВФ, Всемирный банк, ВТО", — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что Запад политизирует деятельность организаций без зазрения совести в угоду собственных интересов, принося в жертву благосостояние миллиардов людей.