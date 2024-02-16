МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Интенсивность выдачи ипотечных кредитов в рамках государственных льготных программ остаётся высокой в России, оценивает ЦБ РФ. "Дом.РФ" спрогнозировал значительное падение выдачи ипотеки

ЦБ отметил, что ужесточение ряда макропруденциальных мер и отмена большинства регуляторных послаблений окажет дополнительное сдерживающее влияние на динамику кредитования в наступившем году.

"В то же время высокими остаются выдачи ипотечных кредитов в рамках государственных льготных программ", — говорится в сообщении регулятора.

Добавляется, что активность на рынке необеспеченного потребительского кредитования и в рыночном сегменте ипотечного кредитования существенно снизилась.

Кроме того, ЦБ отмечает, что денежно-кредитные условия ужесточаются вслед за повышением ключевой ставки во второй половине 2023 года, а рост номинальных и реальных процентных ставок в различных сегментах финансового рынка продолжается. При этом сохраняется стабильный приток средств населения на срочные депозиты, отмечает регулятор.

Банк России сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России в 2024 году на уровне 7-12 процентов. При этом регулятор ожидает, что рост ипотечного кредитования в 2025 и 2026 годах составит 10-15 процентов.

Ранее Банк России принял решение повысить с 1 марта надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые банки выдают заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), чтобы ограничить риски закредитованности россиян.