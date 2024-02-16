В США представили законопроект помощи Украине, Израилю, Тайваню на $66 млрд
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Американские конгрессмены подготовили альтернативный законопроект помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму более 66 миллиардов долларов, пишет издание Punchbowl со ссылкой на заявление одного из инициаторов законопроекта Брайана Фитцпатрика.
"Этот законопроект потребует приостановки въезда в страну иностранцев, которым въезд не разрешен, для обеспечения оперативного контроля над границами США, потребует от сотрудников миграционной службы задерживать и немедленно высылать иностранцев, которым не разрешен въезд, и предоставит 66,32 миллиарда долларов только на оборону для Украины, Израиля и Тайваня", — следует из публикации.
В издании отметили, что законопроект будет действовать в течение одного года. Из общей суммы помощи, 47,69 миллиарда долларов будет направлено в качестве оборонной помощи Украине, 10,4 миллиарда долларов — Израилю, 5,4 миллиарда долларов — в Индо-Тихоокеанский регион, и 2,4 миллиарда долларов — на поддержку операций США на Ближнем Востоке.
Сообщается, что законопроект поддержали десять членов палаты представителей конгресса США, по пять представителей от каждой из партий.
Ранее Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы.
https://1prime.ru/finance/20240216/843091504.html