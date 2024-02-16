МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Американские конгрессмены подготовили альтернативный законопроект помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму более 66 миллиардов долларов, пишет издание Punchbowl со ссылкой на заявление одного из инициаторов законопроекта Брайана Фитцпатрика. Украина никогда не вернет США деньги, заявил Карлсон

"Этот законопроект потребует приостановки въезда в страну иностранцев, которым въезд не разрешен, для обеспечения оперативного контроля над границами США, потребует от сотрудников миграционной службы задерживать и немедленно высылать иностранцев, которым не разрешен въезд, и предоставит 66,32 миллиарда долларов только на оборону для Украины, Израиля и Тайваня", — следует из публикации.

В издании отметили, что законопроект будет действовать в течение одного года. Из общей суммы помощи, 47,69 миллиарда долларов будет направлено в качестве оборонной помощи Украине, 10,4 миллиарда долларов — Израилю, 5,4 миллиарда долларов — в Индо-Тихоокеанский регион, и 2,4 миллиарда долларов — на поддержку операций США на Ближнем Востоке.

Сообщается, что законопроект поддержали десять членов палаты представителей конгресса США, по пять представителей от каждой из партий.

Ранее Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы.