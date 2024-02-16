МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России видит существенные ресурсы для инвестиций в РФ за счет прибыли компаний, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. Инвесторы готовы вложить миллиарды в спутник Владивостока, заявил Трутнев

"Когда мы говорим об инвестициях, производстве, то, во-первых, производство товаров и услуг не замедляется, и об этом говорят темпы роста производства и наши прогнозы на будущее. Но основной источник финансирования инвестиций был и будет — это средства предприятий, их прибыль. Кредит выдается только тогда, когда есть отдача на собственный капитал. У нас есть предприятия закредитованные, но это обычно неэффективные убыточные предприятия, у которых собственные средства не растут, снижаются из-за убытков, они вынуждены больше и больше прибегать к долгу. Источники финансирования за счет прибыли у нас существенные… по итогам прошлого года", — сказала Набиуллина.

"У нас есть сейчас данные до ноября, если убрать банковский сектор, то сальдированный финансовый результат российских компаний превысил 34 триллиона рублей, это примерно 3 триллиона в месяц. Это рекордный результат, это на 16% выше, чем в 2021 году. Пока нет признаков, чтобы он снижался, поэтому ресурс инвестиций финансирования проектов в экономике, конечно, есть", — отметила глава ЦБ.