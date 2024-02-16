2024-02-16T16:11:11+03:00
2024-02-16T16:11:11+03:00
2024-02-16T16:11:11+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240216/843094977.html
ЦБ выступил за введение регулирования покупок в рассрочку
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Банк России считает, что нужно вводить регулирование покупок в рассрочку для граждан, при этом предельные суммы пока обсуждаются, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Что... ПРАЙМ, 16.02.2024
финансы, новости, эльвира набиуллина, цб, рассрочка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России считает, что нужно вводить регулирование покупок в рассрочку для граждан, при этом предельные суммы пока обсуждаются, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается рассрочки, сейчас идет обсуждение… Повторю нашу позицию: мы считаем, что надо вводить регулирование рассрочки… Это, по сути дела, кредитование, когда начисляются проценты от рассрочки. Но сумму, лимиты мы продолжаем обсуждать", — заявила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.