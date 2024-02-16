МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России считает, что нужно вводить регулирование покупок в рассрочку для граждан, при этом предельные суммы пока обсуждаются, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. В России призвали ЦБ "не перегнуть" с регулированием рассрочки

"Что касается рассрочки, сейчас идет обсуждение… Повторю нашу позицию: мы считаем, что надо вводить регулирование рассрочки… Это, по сути дела, кредитование, когда начисляются проценты от рассрочки. Но сумму, лимиты мы продолжаем обсуждать", — заявила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.