МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Европейский союз должен разработать план по выпуску еврооблигаций для стимулирования оборонной промышленности континента, заявила в интервью Bloomberg премьер-министр Эстонии Кая Каллас. США передадут Эстонии почти 500 тысяч долларов конфискованных средств

"Мы находимся в ситуации, когда мы должны инвестировать больше… Облигации, выпущенные отдельными странами, не станут серьезным изменением. Еврооблигации могли бы стать значительным вкладом (в развитие оборонной промышленности — прим. ред.)", — заявила она.

Идею выпуска еврооблигаций для наращивания обороноспособности континента также поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и глава Евросовета Шарль Мишель.

Каллас также выразила уверенность, что Конгресс США сможет договориться насчет помощи Киеву после встреч в Мюнхене.

"Сложилось впечатление, что находясь здесь, они стали лучше понимать, что поставлено на карту", — добавила она.

Укрепление обороноспособности Европы и поиск новых способов оказать поддержку Украине стали главными темами дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности, завершившейся 18 февраля. Встреча прошла на фоне продолжающихся споров в США по поводу предоставления Украине нового пакета военной помощи на десятки миллиардов долларов.