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Премьер Эстонии призвала ЕС ускорить выпуск еврооблигаций
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Европейский союз должен разработать план по выпуску еврооблигаций для стимулирования оборонной промышленности континента, заявила в интервью Bloomberg премьер-министр Эстонии Кая... ПРАЙМ, 18.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Европейский союз должен разработать план по выпуску еврооблигаций для стимулирования оборонной промышленности континента, заявила в интервью Bloomberg премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
"Мы находимся в ситуации, когда мы должны инвестировать больше… Облигации, выпущенные отдельными странами, не станут серьезным изменением. Еврооблигации могли бы стать значительным вкладом (в развитие оборонной промышленности — прим. ред.)", — заявила она.
Идею выпуска еврооблигаций для наращивания обороноспособности континента также поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и глава Евросовета Шарль Мишель.
Каллас также выразила уверенность, что Конгресс США сможет договориться насчет помощи Киеву после встреч в Мюнхене.
"Сложилось впечатление, что находясь здесь, они стали лучше понимать, что поставлено на карту", — добавила она.
Укрепление обороноспособности Европы и поиск новых способов оказать поддержку Украине стали главными темами дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности, завершившейся 18 февраля. Встреча прошла на фоне продолжающихся споров в США по поводу предоставления Украине нового пакета военной помощи на десятки миллиардов долларов.