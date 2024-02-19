МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Проблема с денежными переводами между Турцией и Россией является серьезной, поэтому нельзя допускать, чтобы западные санкции привели к ухудшению отношений между двумя государствами. Такое мнение выразил в беседе с агентством РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Турецкие банки снова начали принимать платежи из России, пишет СМИ

Ранее с 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. Согласно данным собеседника агентства, проблема отчасти связана с давлением Соединенных Штатов на Турцию в связи с санкциями.

"Проблема с денежными переводами между двумя странами… серьезная. Однако необходимо отметить следующее: в последнее время на повестке дня стоит вопрос о создании совместного банка. Хотя конкретной ситуации пока нет, она может быть включена в повестку дня во время возможного визита господина Путина (Владимира Путина, президента РФ- ред.). Россия и Турция являются незаменимыми торговыми партнёрами в коммерческом плане", — отметил Эрчин.

Эксперт добавил, что на данный момент ведется работа над формулой торговли в национальных валютах, кроме того, о подобной инициативе не раз заявлял и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам источника в банковском секторе, Соединенные Штаты настоятельно требуют ужесточения проверок денежных переводов с Россией.