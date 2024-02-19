Эрчин: проблема между РФ и Турцией в платежных переводах является серьезной
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Проблема с денежными переводами между Турцией и Россией является серьезной, поэтому нельзя допускать, чтобы западные санкции привели к ухудшению отношений между двумя государствами. Такое мнение выразил в беседе с агентством РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Ранее с 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. Согласно данным собеседника агентства, проблема отчасти связана с давлением Соединенных Штатов на Турцию в связи с санкциями.
"Проблема с денежными переводами между двумя странами… серьезная. Однако необходимо отметить следующее: в последнее время на повестке дня стоит вопрос о создании совместного банка. Хотя конкретной ситуации пока нет, она может быть включена в повестку дня во время возможного визита господина Путина (Владимира Путина, президента РФ- ред.). Россия и Турция являются незаменимыми торговыми партнёрами в коммерческом плане", — отметил Эрчин.
Эксперт добавил, что на данный момент ведется работа над формулой торговли в национальных валютах, кроме того, о подобной инициативе не раз заявлял и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам источника в банковском секторе, Соединенные Штаты настоятельно требуют ужесточения проверок денежных переводов с Россией.
https://1prime.ru/finance/20240219/843105641.html