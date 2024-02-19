МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Доля рубля в расчетах России за экспорт с европейскими странами в декабре прошлого года снизилась до 49%. Последний раз такое снижение наблюдалось в июле 2023 года, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ РФ о структуре валют в расчетах за экспорт и импорт. Названа одна "слабая" валюта, которая не рухнула к доллару

Отмечается, что в декабре при расчетах за экспорт из стран Европы долларами и евро платили в 41,5% случаев.

Из данных ЦБ следует, что в целом доля российской валюты в ходе расчетов за экспорт в декабре составила 36,1%, доля доллара и евро — 26,7%, а доля валют дружественных стран — 37,2%. При оплате экспорта из России в государства Карибского региона рубль опередил остальные валюты с долей 91,7%. Доля российской валюты при расчетах с Азией составила 33,1%, с Африкой — 26,6%. При этом в расчетах с ними ведущую роль играли валюты дружественных стран (43,4% — в расчетах с Азией, 70,2% — с Африкой). Вместе с тем, с Америкой и Океанией расчеты чаще производились долларами и евро (62,4% и 64,4% соответственно), причем, доля рубля по этим направлениям достигла 35,2% (с Америкой) и 31,5% (с Океанией).

Согласно данным ЦБ, при расчетах за импорт в декабре 2023 года общая доля российской валюты по всем направлениям составила 31%, доллара и евро — 28,2%, а валют дружественных стран — 40,8%. Рубль играл лидирующую роль при расчетах с Африкой (48,1%), Европой (49%) и Океанией (43,6%). Со странами Азии и Карибского бассейна расчеты в основном производились "дружественными" валютами. На их долю пришлось 55,5% и 43,3% соответственно, со странами Америки — долларами и евро (56,1%). Доля российской валюты в расчетах с Азией составила 24%, со странами Карибского региона — 38,4%, а с Америкой — 35,1%.