МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Доходы федерального бюджета от курсовой экспортной пошлины по итогам 2023 года составили 140 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе (ФТС) России. ФТС увеличила перечисления в бюджет России

"По итогам 2023 года доходы федерального бюджета от уплаты новой вывозной таможенной пошлины составили порядка 140 миллиардов рублей", — сообщили в ФТС.

Наибольшие суммы экспортной пошлины уплачены в отношении удобрений, минерального топлива, черных металлов, рыбы, добавили в ФТС.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов сообщал, что ФТС России с 1 октября прошлого года за счет гибких курсовых экспортных пошлин собрала порядка 117 миллиардов рублей в бюджет РФ.

C 1 октября 2023 года в России в отношении широкой номенклатуры товаров введены вывозные таможенные пошлины, размер которых привязан к курсу рубля. Новые ставки пошлин распространяются, в том числе, на алкоголь, табак, рыбу и молочную продукцию, сахар, кондитерские изделия, какао, продукцию горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, драгоценные металлы и удобрения, напомнили в ФТС.

При этом ставка вывозной таможенной пошлины в октябре 2023 года составила семь процентов от таможенной стоимости, в ноябре и декабре – 5,5 процента от таможенной стоимости. В отношении минеральных удобрений в октябре – декабре ставка применялась в размере десяти процентов, но не менее 1100 рублей, 1800 рублей или 2100 рублей за тонну в зависимости от вида удобрений, отметили там.

Федеральная таможенная служба — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий контроль и надзор в области таможенного дела.