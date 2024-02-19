МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Правительство Украины намерено показать "экономическое чудо", изучает опыт Японии, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Запад пытается предотвратить развал ВСУ, пишет СМИ

"Правительство изучает опыт японской модернизации, <…> чтобы в мире появилось "украинское экономическое чудо", — написал он в Telegram.

Шмыгаль добавил, что попросил японский бизнес инвестировать в основные области, которые помогут восстановлению украинской экономики.

19 февраля в Токио стартовала японо-украинская конференция по продвижению экономического роста и восстановления Украины. В мероприятии принимают участие политики и бизнесмены из обеих стран.