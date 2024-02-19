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2024-02-19T12:14:54+03:00
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2024
https://1prime.ru/finance/20240219/843108073.html
Шмыгаль решил показать миру "экономическое чудо" Украины
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Правительство Украины намерено показать "экономическое чудо", изучает опыт Японии, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Правительство изучает опыт японской модернизации,... ПРАЙМ, 19.02.2024
финансы, новости, украина, экономика, денис шмыгаль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Правительство Украины намерено показать "экономическое чудо", изучает опыт Японии, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Правительство изучает опыт японской модернизации, <…> чтобы в мире появилось "украинское экономическое чудо", — написал он в Telegram.
Шмыгаль добавил, что попросил японский бизнес инвестировать в основные области, которые помогут восстановлению украинской экономики.
19 февраля в Токио стартовала японо-украинская конференция по продвижению экономического роста и восстановления Украины. В мероприятии принимают участие политики и бизнесмены из обеих стран.