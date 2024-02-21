МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Платежная система Contact прекратит работу после отзыва лицензии у "Киви банка", говорится в комментарии Банка России. В Госдуме предложили передать Национальному финсовету часть полномочий ЦБ

"Платежная система Contact работать не будет (в связи с отзывом лицензии у банка Киви, который был оператором этой платежной системы)", — сообщил ЦБ в своем официальном Telegram-канале.

Банк России ранее в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". Позже пропала возможность переводов через сайт платежной системы Contact.

Последний случай отзыва лицензии в России был летом 2022 года, с 12 августа ее лишился московский Кросна-банк.