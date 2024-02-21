2024-02-21T12:17:34+03:00
2024-02-21T12:17:34+03:00
2024-02-21T12:17:34+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240221/843128635.html
ЦБ сообщил о прекращении работы платежной системы Contact
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Платежная система Contact прекратит работу после отзыва лицензии у "Киви банка", говорится в комментарии Банка России. "Платежная система Contact работать не будет (в связи с... ПРАЙМ, 21.02.2024
финансы, новости, цб, отзыв лицензии у "киви банка", платежная система
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Платежная система Contact прекратит работу после отзыва лицензии у "Киви банка", говорится в комментарии Банка России.
"Платежная система Contact работать не будет (в связи с отзывом лицензии у банка Киви, который был оператором этой платежной системы)", — сообщил ЦБ в своем официальном Telegram-канале.
Банк России ранее в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". Позже пропала возможность переводов через сайт платежной системы Contact.
Последний случай отзыва лицензии в России был летом 2022 года, с 12 августа ее лишился московский Кросна-банк.