МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации протоколов, предусматривающих отсрочку до 2028-2040 годов платежей в погашение задолженности Кубы перед РФ по четырем государственным кредитам и переход на обслуживание этого долга в рублях.

Речь идет о протоколах, вносящих изменения в соглашение от 30 января 2009 года о предоставлении правительству Кубы государственного кредита, а также в три соглашения (от 20 марта и 13 декабря 2017 года и от 19 июля 2019 года) о предоставлении государственных экспортных кредитов для финансирования поставок нефти и нефтепродуктов на Кубу.

Эти протоколы были подписаны в Москве 27 апреля 2023 года. Поскольку они предусматривают изменение графика платежей по кубинской задолженности перед Россией, то в соответствии с Бюджетным кодексом РФ подлежат ратификации.

В 2022 году кубинское правительство обратилось к российскому с просьбой о частичном списании и реструктуризации задолженности по ранее предоставленным госкредитам. Общая сумма кубинской задолженности по четырем соглашениям, в отношении которой будет осуществлена реструктуризация, составляет 277,2 миллиона долларов США, сообщил на заседании Госдумы замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

"По результатам переговоров согласовано следующее изменение условий погашения задолженности: осуществление платежей по погашению задолженности в рублях; перенос графиковых платежей с 2023-2027 годов на период 2028-2040 годов. А также установлен порядок начисления процентов на отсроченные суммы", — сказал замминистра.

Ранее Россия уже проводила реструктуризацию этих кредитов Кубе. Тогда платежи по обслуживанию и погашению задолженности были перенесены с 2020-2021 годов на период с 2022 по 2027 год.