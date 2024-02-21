МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал поправки, допускающие использование цифровых прав в трансграничных расчетах. Банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян, пишут СМИ

Редакция первого чтения касалась совершенствования функционирования финансовых платформ. Комитет в среду поддержал поправки к законопроекту, которые предусматривают возможность осуществления трансграничных расчетов с использованием цифровых прав. На рассмотрение Госдумы во втором чтении документ планируется вынести 27 февраля.

Глава комитета Анатолий Аксаков напомнил, что сейчас использование цифровых прав при осуществлении внешнеторговой деятельности не подпадает ни под валютное регулирование и валютный контроль, ни под регулирование внешнеторговой деятельности. По ценным бумагам такая возможность существует, заметил он.

"Поправками предлагается установить возможность использования цифровых прав в качестве оплаты за импорт, экспорт товаров, услуг в рамках закона о валютном регулировании. То есть мы даем возможность нашим структурам экономическим осуществлять финансовое взаимодействие со своими партнерами с помощью цифровых прав. Соответственно, в определенной степени решаем, в том числе, и возникшие проблемы в этой сфере", — пояснил Аксаков.

"Здесь ключевой смысл какой? Чтобы устранить законодательные барьеры для бизнеса по использованию инновационных цифровых инструментов для организации расчетов. Потому что у всех на повестке та проблематика, которая, к сожалению, усугубляется с каждым месяцем. Поэтому наша задача дать банкам, организациям те инструменты, в рамках которых они смогут самостоятельно выстраивать свои взаимоотношения с контрагентами", — заявил в ходе обсуждения поправок и.о. директора департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев.

Поэтому здесь "устраняем те барьеры, которые есть, и имплементируем цифровые финансовые активы (ЦФА) и цифровые права в законодательство о валютном регулировании и валютном контроле, и о внешнеторговой деятельности", продолжил он. Такие инструменты можно будет принимать в качестве встречного предоставления за оплату товаров и услуг по договорам внешнеэкономической деятельности, отметил Яковлев. В то же время, по его словам, есть определенная дискуссия с Центральным банком, которая продолжается и касается использования в расчетах иностранных ЦФА.

"Позиция Минфина заключается в том, что нам нужно сделать этот набор инструментов максимально широким и … включить также иностранные ЦФА в периметр нашего регулирования. Текущая редакция, которая была направлена в рассылку, эти положения не содержит. Поэтому мы бы предложили совместно с Центральным банком текст доработать", — пояснил Яковлев.

Глава юридического департамента Банка России Алексей Медведев сказал, что регулятор поддерживает значимость и важность законопроекта, но использование во внешнеторговой деятельности иностранных ЦФА – это вопрос дальнейшего развития. "То есть нам нужно идти поэтапно, постепенно", — считает он. А и.о. директора департамента финансовых технологий ЦБ Станислав Короп обратил внимание, что "в отличие от трех категорий цифровых прав, которые на текущий момент представлены в редакции, в законе нет определения, что такое иностранные ЦФА, не обозначен их правовой статус, не определен режим работы, соответственно, не определены механизмы надзора и контроля".

"Мы поддерживаем текущую редакцию и тоже считаем преждевременным распространение на иностранные ЦФА, поскольку это снизит прослеживаемость для наших компетентных органов соответствующих расчетов. … Поэтому поддерживаем более консервативный подход Центрального банка", — сообщил, в свою очередь, замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд.