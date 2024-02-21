МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Резолюция ГА ООН о возмещении ущерба Украине потерпела фиаско, Запад вряд ли вернется к обсуждению изъятия замороженных российских активов в рамках организации. Об этом рассказал в беседе с телеканалом RTVI зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минфин подготовит документы для запуска обмена замороженных активов

В ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении Киеву ущерба в результате "действий России".

"Это было полное фиаско западного лагеря и украинцев, после этого они к этой теме на площадке ООН не возвращались, и я очень сомневаюсь, что они возвратятся, потому что здесь люди прекрасно понимают, во что их пытаются втравливать", — сказал Полянский.

Он напомнил, что результаты голосования, на котором "за" выступили меньше половины стран, поставило вопрос о силе сигнала документа. При этом дипломат вновь подчеркнул, что резолюции ГА ООН не являются юридически обязывающими.