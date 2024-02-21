2024-02-21T13:35:23+03:00
2024-02-21T13:35:23+03:00
2024-02-21T13:35:23+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240221/843130012.html
Запад не будет обсуждать изъятие российских активов в ООН, заявил дипломат
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Резолюция ГА ООН о возмещении ущерба Украине потерпела фиаско, Запад вряд ли вернется к обсуждению изъятия замороженных российских активов в рамках организации. Об этом рассказал... ПРАЙМ, 21.02.2024
финансы, новости, запад, оон, конфискация российских активов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Резолюция ГА ООН о возмещении ущерба Украине потерпела фиаско, Запад вряд ли вернется к обсуждению изъятия замороженных российских активов в рамках организации. Об этом рассказал в беседе с телеканалом RTVI зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
В ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении Киеву ущерба в результате "действий России".
"Это было полное фиаско западного лагеря и украинцев, после этого они к этой теме на площадке ООН не возвращались, и я очень сомневаюсь, что они возвратятся, потому что здесь люди прекрасно понимают, во что их пытаются втравливать", — сказал Полянский.
Он напомнил, что результаты голосования, на котором "за" выступили меньше половины стран, поставило вопрос о силе сигнала документа. При этом дипломат вновь подчеркнул, что резолюции ГА ООН не являются юридически обязывающими.