МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Антон Горелкин рассчитывает, что интересы добросовестных пользователей сервиса QIWI Банка будут соблюдены. В ЦБ рассказали о действии страхования вкладов на электронные кошельки

Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений.

"Центробанк неоднократно заявлял о нарушениях, допущенных QIWI Банком, и это должно было стать четким сигналом гражданам о том, что они сильно рискуют, доверяя свои деньги этой организации. Тем не менее, рассчитываю, что интересы добросовестных пользователей сервиса будут соблюдены", — написал он в своем Telegram-канале.

По поводу отзыва лицензии у QIWI Банка депутат отметил, что наблюдает два мнения. "С одной стороны, ни для кого не было секретом, что эта платежная система долгое время использовалась для различных криминальных махинаций в интернете и торговли запрещенными услугами и товарами", — отметил Горелкин.

Поэтому, по его мнению, остановка деятельности QIWI создаст преступникам большие сложности.

С другой стороны, многие российские граждане использовали QIWI для обхода несправедливых ограничений западных онлайн-платформ, заметил парламентарий.

"Многие геймеры пополняли с его помощью свои Stеam-аккаунты. Законопослушных пользователей у сервиса было достаточно много, и сейчас их средства на электронных кошельках оказались заблокированы (не исключено, что безвозвратно)", — отметил он.