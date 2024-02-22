МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Банк России впервые оценил, насколько финансовые организации удовлетворены качеством профессиональной подготовки специалистов, — на 63%, сообщил регулятор. Ректор МГУ рассказал о кадровом дефиците на предприятиях

"Регулятор впервые сформировал и рассчитал новый показатель — композитный индекс удовлетворенности финансовых организаций качеством подготовки кадров", — говорится в сообщении ЦБ.

Как выяснили ЦБ РФ и исследовательский холдинг "Ромир", компании российского финансового рынка "удовлетворены качеством профессиональной подготовки специалистов на 63%".

Большинство компаний ощущают дефицит кадров, особенно при поиске сотрудников среднего звена и кандидатов на руководящие позиции, сказано в материалах. Трудности при подборе работников среднего звена испытывают 96% кредитных организаций, 87% участников рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций и 88% компаний из других секторов финансового рынка. Более трети представителей этих организаций указывают, что найти сотрудников на руководящие позиции крайне сложно.

Также исследование показало, что выпускников вузов без опыта работы трудоустраивают не менее 40% представителей кредитных организаций, участников рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций. При этом на нехватку практических навыков у молодых специалистов указывают более 60% опрошенных в каждом сегменте.

"В топ-3 универсальных навыков вошли понимание рабочих процессов, способность быстро обучаться, а также находить и обрабатывать информацию. Наиболее важные компетенции в цифровой сфере — умение работать с базовым и специализированным программным обеспечением, знание средств корпоративной защиты от угроз информационной безопасности", — сообщил ЦБ.

Кроме того, оказалось, что более 90% опрошенных подтверждают ценность дополнительного обучения для эффективной работы в организации.