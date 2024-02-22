МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Количество и доля подозрительных операций с участием физических лиц в последнее время растут, из-за чего финансовые организации, обслуживающие розничных клиентов, становятся наиболее подверженными рискам отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге. Росфинмониторинг рассказал об информировании о продаже валютной выручки

"Росфинмониторингом в последнее время отмечается увеличение количества и доли подозрительных операций с участием физических лиц. Соответственно финансовые организации, специализирующиеся на розничном бизнесе, обслуживании физических лиц оказываются в текущих условиях наиболее подверженными рискам отмывания преступных доходов и финансирования терроризма", — отметили в ведомстве.

В Росфинмониторинге, комментируя ситуацию с отзывом лицензии у "Киви банка", напомнили, что деятельность, связанная с использованием электронных кошельков и осуществлением переводов без открытия банковского счета, относится к повышенному уровню риска отмывания преступных доходов.

"В соответствии с обновленной Национальной оценкой рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем, деятельность, связанная с использованием электронных средств платежа, к которым в том числе относятся электронные кошельки, отнесена к повышенному уровню риска. Также к повышенному уровню риска в соответствии с результатами Национальной оценки рисков отнесены и переводы без открытия банковского счета, на которых специализировался банк (система Contact)", — пояснили в Росфинмониторинге.

Банк России 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. После отзыва лицензии также перестали работать переводы через систему Contact, оператором которой является "Киви банк".