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Песков подтвердил, что инаугурация Путина пройдет 7 мая


МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. В Кремле подтвердили, что церемония вступления Владимира Путина в должность президента на новый срок пройдет 7 мая.

"Да", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли дата инаугурации назначена на 7 мая и является окончательной.

Ранее в среду, выступая в Госдуме с ежегодным докладом о работе кабинета министров, премьер Дмитрий Медведев сказал, что этот отчет станет последним для нынешнего состава правительства, поскольку 7 мая после вступления в должность президента в соответствии с конституцией правительство сложит свои полномочия.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта, явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Этот срок станет для Путина четвертым.

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