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Генсек ООН: "Холодная война" вернулась


МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил о возвращении "холодной войны".

"Холодная война" вернулась в полном смысле этого слова, но больше не присутствуют механизмы контроля, которые в прошлом помогали контролировать риск эскалации", — заявил Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН.

Он также заметил, что серьезность последних обвинений в применении химоружия в Сирии требует профессионального и независимого расследования. "Серьезность последних обвинений требует расследования в духе беспристрастности, независимости и профессиональной экспертизы", — заявил Гутерреш.

"Миссии по установлению фактов (ОЗХО) должен быть предоставлен полный доступ (в Сирии) без каких-либо ограничений и препятствий для выполнения своих действий", — добавил генсек.

Он отметил, что первая группа ОЗХО уже находится в Сирии, а вторая ожидается в пятницу или в субботу.

Гутерреш подчеркнул, что у конфликта в Сирии не может быть военного решения, кризис должен быть урегулирован политическим путем. "Долгие 8 лет народ Сирии страдал. Нет военного решения конфликта, урегулирование должно быть политическим — через Женевские межсирийские переговоры, как это указано в резолюции 2254 Совета безопасности, наряду с последовательными усилиями моего спецпосланника Стаффана де Мистуры", — заявил генсек.

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты раскручивают военный сценарий в Сирии. "Продолжаем наблюдать опасные приготовления к незаконной силовой акции против суверенного государства в нарушение международного права. Не только применение силы, но и его угроза идут вразрез с уставом ООН", — заявил Небензя на заседании СБ ООН.

По его словам, Вашингтон взял курс на раскручивание военного сценария вокруг Сирии. "Этого допустить нельзя. Такое развитие событие чревато тяжелыми последствиями для глобальной безопасности", — сказал он.

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