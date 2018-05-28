МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Армения примет меры по обеспечению фитосанитарной безопасности при поставках томатов в Россию, говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора со ссылкой на министра сельского хозяйства Армении Армена Айрапетяна.

В ходе встречи Айрапетяна с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом, которая состоялась в Москве, было отмечено, что в мае на территорию России поступило 450 автомобилей с томатами из Армении общей массой порядка 9200 тонн. При этом в 27 случаях российским ведомством выявлено поступление зараженных томатов опасным для России вредным карантинным организмом томатной молью, говорится в сообщении.

"Ранее Россельхознадзор посредством официального запроса обращал внимание армянских коллег на необходимость определения в Армении зон, свободных от указанного карантинного организма, и поставок томатов в Россию исключительно с безопасных в фитосанитарном отношении территорий Армении. Аналогичное пожелание было высказано и в ходе текущей встречи. Господин Айрапетян заверил российскую сторону о принятии соответствующих мер в кротчайшие сроки", — следует из сообщения.

При этом ведомство обращает внимание на то, что вопрос поставок томатов с территории Армении в Россию не связан с политикой.

"Все аспекты указанной тематики носят исключительно технический характер, направленный на выполнение надзорным органом своих прямых функций в части обеспечения фитосанитарного благополучия российской территории", — отмечается в сообщении.

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал от главы Госслужбы безопасности пищевых продуктов Ишхана Карапетяна установить жесточайший контроль над качеством экспортируемой в РФ сельхозпродукции. Ранее в Россельхознадзоре заявили, что просят службу провести официальное расследование случаев импорта в РФ из республики помидоров с томатной минирующей молью.