МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Более 70% молодых людей и девушек в регионах РФ считают, что получают низкую заработную плату, которая не соответствует их образованию и уровню квалификации, свидетельствуют данные мониторинга трудоустройства выпускников, сделанного Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС.

В мониторинге отдельно рассматривались ожидания выпускников из Ивановской, Новосибирской и Свердловской областей.

В целом, по данным социологов, около трети молодежи (32,31%) считают, что для человека с их уровнем образования и квалификацией зарплата должна варьироваться от 20 до 30 тысяч рублей в месяц. Еще 22,42% юношей и девушек оценивают себя выше — по их мнению, нормальная зарплата составляет от 30 до 40 тысяч рублей в месяц. Хотят получать от 40 до 50 тысяч рублей 17,93% молодых людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, большинство респондентов (более 85%) хотят получать зарплату в размере до 50 тысяч рублей включительно, заключают исследователи.

Социологи отмечают, что нельзя сказать, что ожидания молодежи в отношении желаемого уровня оплаты труда чересчур завышены — большинство из них ориентируется на средний уровень зарплат в своем регионе.

При этом только около четверти молодежи, участвовавшей в мониторингах, получают заработную плату, соответствующую их ожиданиям. "Более 70% юношей и девушек получают зарплату меньше той, которую, как они считают, должны получать работники с таким же, как у них, уровнем образования", — говорится в исследовании.

Мониторинг проводился в 2016-2017 годах в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки стандартная, не превышает 1,5-3%.