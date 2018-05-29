НАЛЬЧИК, 29 мая /ПРАЙМ/. Власти Ингушетии по поручению главы республики Юнус-Бека Евкурова разработают план передачи холдингу "Швабе" завода по производству светодиодного оборудования, построенного в Малгобеке в 2016 году, сообщила пресс-служба руководителя региона.

"Евкуров поручил правительству Ингушетии до конца месяца проработать детальный план передачи холдингу "Швабе" завода по производству энергосберегающего светодиодного оборудования АО "Технопарк "Сердало", который располагается в Малгобеке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что договоренность о включении завода в структуру "Швабе" была достигнута в марте 2017 года. Тогда же стороны договорились о содействии "Швабе" в сертификации предполагаемой к выпуску на заводе продукции.

Ожидается, что после выхода на проектную мощность завод будет выпускать 18 тонн паст для толстопленочной технологии в год на общую сумму более 2,1 миллиарда рублей. Предприятие также предполагает выпускать 300 тысяч светодиодных светильников, 400 тысяч филаментных ламп и оптические модули на общую сумму 856 миллионов рублей в год.

Холдинг "Швабе", который входит в государственную корпорацию "Ростех", специализируется на производстве оптико-электронной, лазерной и медицинской техники. В состав "Швабе" входят более 60 организаций, в том числе научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, научно-производственные объединения.