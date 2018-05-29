МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Американский производитель программного обеспечения Verint Systems ведет переговоры о приобретении израильского производителя шпионских программ и средств киберразведки NSO Group, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, компания NSO Group известна тем, что продает технологии военного назначения, в том числе шпионские программы Pegasus, правительственным службам безопасности. Verint Systems предложила частной акционерной компании Francisco Partners купить у нее контрольный пакет акций израильской NSO Group, приобретенный в 2014 году за 110 миллионов долларов.

Источник рассказал, что сделка оценивается в миллиард долларов, а Verint в обмен на контрольный пакет NSO Group готов передать свои акции и взять на себя долг израильской компании. Таким образом, если сделка состоится, Francisco Partners станет крупнейшим акционером Verint Systems, указал собеседник издания.

Ранее лаборатория Citizen Lab Торонтского университета сообщала, что мексиканские журналисты, адвокаты и активисты стали объектами шпионских программ, предположительно разработанных NSO Group. Кроме того, израильская компания предположительно занималась созданием и внедрением шпионской программы на айфон правозащитника из ОАЭ Ахмеда Мансура в 2016 году.