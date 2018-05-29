ПЕКИН, 29 мая /ПРАЙМ/. РФ и КНР продвигаются в формировании стратегического энергоальянса, призванного содействовать укреплению мировой энергетической безопасности, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Очень важным элементом нашего (России и Китая — ред.) партнерства является сотрудничество в сфере энергетики, и, по сути, мы можем говорить о том, что наши страны продолжают движение в направлении формирования стратегического энергоальянса, призванного, в том числе, содействовать укреплению мировой энергетической безопасности в целом", – заявил Моргулов на церемонии открытия международной конференции "Россия и Китай: Сотрудничество в новую эпоху".