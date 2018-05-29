МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в апреле сохранилась на уровне марта в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

При этом число безработных в стране в апреле составило 1,8 миллиона человек, что на 170 тысяч (на 8,6%) меньше аналогичного показателя предыдущего года. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 42,38 миллиона человек, снизившись на 1,59 миллиона человек в годовом выражении.