МАДРИД, 29 мая /ПРАЙМ/. Члены правительства Испании раскритиковали предстоящее обсуждение парламентом вотума недоверия правящему кабинету, заявив, что это наносит удар по экономике страны.

"Решение о вынесении вотума недоверия было вопросом нескольких часов, без предварительного диалога, без союзников, без объяснения проблемы или альтернативных экономических мер", — заявил во вторник журналистам министр экономики Рамон Эсколано. Он назвал попытку вынести вотум недоверия "чисто политическим оппортунизмом", добавив, что испанской экономике "необходима политическая стабильность". "Играть со стабильностью опасно", — сказал Эсколано, добавив, что только "теоретическая возможность, что может быть правительство без программы и без бюджета", может привести к проблемам на бирже.

Министр сельского хозяйства Исабель Гарсия Техерина также обратила внимание, что "только объявление" о голосовании по вотуму недоверия привело к падению на биржах.

С пятницы, когда Испанская соцпартия заявила о внесении в парламент вопроса о вотуме недоверия, ключевой испанский фондовый индекс Ibex 35 сократился с 10.030 пункта до 9.764 к закрытию бирж во вторник. Только за вторник IBEX 35 потерял 2,49%.

Конгресс депутатов испанского парламента 31 мая и 1 июня обсудит вопрос о недоверии кабинету Рахоя. С предложением выступила Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), представленная 84 депутатами из 350. Ее лидер Педро Санчес, претендующий на пост премьера, пытается заручиться поддержкой других партий. При этом он обещает провести досрочные выборы, если получит пост премьера. Для вынесения вотума недоверия необходимо абсолютное большинство — 176 голосов.

Представитель социалистов Оскар Пуэнте в ответ на заявления испанских министров сказал, что основной фактор нестабильности – то, что правительство возглавляет партия, "осужденная за коррупцию". "Нет другого пути, кроме как заставить Рахоя уступить место Педро Санчесу, который более способен справиться с ситуацией", — считает политик.

Вопрос о вотуме недоверия правительству Народной партии встал после того, как 24 мая Национальный суд Испании вынес решение по главному эпизоду "дела Гюртель" — одного из самых громких антикоррупционных процессов, в котором оказались замешаны политики из Народной партии и предприниматели.

Виновными признаны 29 из 37 фигурантов дела, которые в общей сложности приговорены к 351 году тюрьмы. Народная партия должна заплатить 245,5 тысячи евро штрафа — как соучастник с целью получения выгоды от незаконного финансирования избирательных кампаний в муниципалитетах Посуэло-де-Аларкон и Махадаонда в 2003 году.