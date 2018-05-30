МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Российский экспортный центр готовится провести дегустационную сессию Russian Gastro Week в Германии и при его успехе расширит этот формат работы и на другие страны ЕС, рассказал в интервью РИА Новости управляющий директор по международному продвижению торговли РЭЦ Михаил Мамонов.

Выездные мероприятия Russian Gastro Week представляют собой уникальный формат, включающий в себя презентации российских компаний — производителей пищевой продукции, b2b-биржу контактов и дегустацию. Ранее РЭЦ организовал дегустационные сессии в нескольких городах Китая, Вьетнама, Индии и ОАЭ.

"Мы только что ездили в Южную Корею, и в этом году у нас еще предстоит Германия. Причем выходить на европейский рынок мы будем с пониманием, что производим продукцию, которая интересна для Азии, но типологически сходна с европейской. Здесь, с одной стороны, мы больше ориентируемся на потребление со стороны соотечественников, проживающих в Европе, но это также возможность "прощупать" европейский рынок", — сказал Мамонов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы готовимся к Russian Gastro Week в Германии, готовимся очень серьезно — в первую очередь, в части выбора оператора, оптимального по цене и качеству. Для нас это будет интересным вызовом — если будут успехи, мы сможем расширить эту практику на другие страны ЕС, которые заинтересованы в увеличении товарооборота с Россией", — продолжил он.