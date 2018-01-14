Главный буровой подрядчик "Газпрома" ушел из офшоров

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. ООО "Газпром бурение" — главный буровой подрядчик "Газпрома" и один из крупнейших буровых подрядчиков России — ​закончил процедуру деофшоризации и официально назвал своих владельцев.

Как следует из базы данных СПАРК, с 29 декабря 2017 года компанией напрямую владеют Игорь Ротенберг (78,71%), Борис Ротенберг (16,29%) и Александр Замятин (5%).

В разговоре с РБК представитель Ротенберга назвал эту сделку деофшоризацией.​​

В 2014 году российский миллиардер Аркадий Ротенбренг рассказал, что продал своему сыну Игорю Ротенбергу компанию "Газпром бурение". "Газпром бурение", компанию, которая занимается строительством нефтегазовых скважин, тоже выкупил Игорь. Этот бизнес в том виде, в котором он есть сейчас, — вообще его заслуга", — пояснил тогда Ротенберг.

Однако ни он, ни представители компании не назвали тогда остальных бенефициаров компании.

В 2011 году "Газпром бурение" на 100% принадлежала "Газпрому". В июле 2014 года стопроцентным владельцем компании стала кипрская фирма "Миласи Бизнес Лимитед". ​В декабре 2017 года зафиксировано 12 сделок с различными долями компании, в которых участвовали компании, зарегистрированные на Кипре и Сент-Люсии, в результате которых владельцами "Газпром бурения" стали Игорь и Борис Ротенберги, а также Замятин.

Согласно рейтингу российского Forbes, семейный клан Ротенберг занимает второе место в России по размеру состояния — $4,2 млрд. В него входят братья Борис и Аркадий Ротенберги, сын Аркадия Игорь и сын Бориса Роман​.

Аркадий Ротенберг был внесен в санкционный список Минфина США в 2015 году, вместе с братом Борисом он также фигурирует в санкционном списке ЕС.