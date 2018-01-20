FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Стала известна причина разворота танкера с российским газом для США


Газ / Компании

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Танкер Gaselys, перевозивший в США партию российского сжиженного газа, продолжит плавание и прибудет в Бостон. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании-владельца судна Engie SA, передает РИА Новости.

Представители перевозчика пояснили, что дата доставки была скорректирована в связи с плохими погодными условиями.
"Конечный пункт назначения груза не изменился", — отметили в компании.

Как сообщалось ранее, судно Gaselys вышло из британского порта Айл-оф-Грейн и должно было доставить российский сжиженный природный газ с "Ямала СПГ" в США. Однако танкер изменил курс посреди океана.

По данным СМИ, США закупили голубое топливо у России из-за повышения цен на газ на Восточном побережье страны до 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров. Рост стоимости сырья связан с погодными условиями.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ