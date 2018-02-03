Цены на газ на Украине могут вырасти на 62%

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Цена на газ для населения Украины и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) может вырасти на 62% с 1 апреля 2018 года, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на анализ проекта финансового плана НАК "Нафтогаз Украины".

Таким образом, цена газа увеличится с почти 4,9 тыс. гривен до примерно 8 тыс. гривен за тысячу кубометров. В октябре 2018 года этот показатель может достичь 8,5 тыс. гривен за тысячу кубометров, то есть вырасти в общей сложности на 73% по сравнению с нынешними тарифами.

При этом в анализе содержится информация, согласно которой цена газа могла бы увеличиться на 17% уже с 1 января, если бы правительство выполнило соответствующее постановление.