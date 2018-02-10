FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Депутат: Власти Украины в два раза "накручивают" стоимость газа для населения


Газ / Компании
  • #Сотрудники компании "Нафтогаз"
    © AFP, Sergei Supinsky

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Сопредседатель украинской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко в эфире телеканала "112 Украина" рассказал о двойной "накрутке" правительства на реальную стоимость газа для жителей страны.

Ранее Бойко занимал должности руководителя НАК "Нафтогаз Украины", министра топлива и энергетики, вице-премьера.

По мнению политика, украинцы смогут платить за газ в два раза меньше, если объем сырья из России разбавить голубым топливом собственной добычи. Бойко уверен, что высокие цены обусловлены "накруткой", которую в корыстных целях "придумало предыдущее правительство и подхватило сегодняшнее".

"Население должно платить не 7 тысяч, которые сейчас предлагаются, а максимум 3—3,5 тысячи. Потому что есть себестоимость газа — это 800 гривен, есть налоги, зарплата работающих, инвестиционная составляющая, и вот это все вместе примерно 3—3,5 тысячи", — отметил он.

С 2014 года на Украине в рамках сотрудничества с МВФ происходило неоднократное повышение цены на газ для жителей, из-за этого росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость тысячи кубометров газа для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раза.

Версия для печати

Экономика Украины

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ