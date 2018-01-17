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Миллер: Основным коридором для поставок газа из России в Европу станет "Северный поток-2"


Газ / Компании

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 фев - ПРАЙМ. Основным коридором поставок газа из России в Европу станет "Северный поток-2", как наиболее быстрый и дешевый, сказал глава компании "Газпром" GAZP Алексей Миллер в интервью программе "Вести в субботу" на канале Россия 1.

Он отметил, что центральный транспортный коридор, по которому до последнего время осуществляются поставки газа в Европу, через Украину, утрачивает свою значимую роль, которую он имел 10-20 лет тому назад.

"Поставки газа в Европу через северный коридор, через газопровод "Северный поток-2" - это самый короткий маршрут поставок российского газа, самый эффективный и самый дешевый", - сказал Миллер.

Он назвал ключевым решение Германии о выдаче разрешения на строительство в своих территориальных водах морского газопровода "Северный поток-2", а также приемочного терминала. "Это решение является определяющим для дальнейшей судьбы проекта. И в самое ближайшее время, я думаю, мы уже перейдем к завершающей стадии", - добавил Миллер.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

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Строительство "Северного потока-2"

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