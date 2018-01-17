Миллер объяснил, почему в новом ролике к юбилею "Газпрома" нет "Силы Сибири"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 фев - ПРАЙМ. В новом рекламном ролике "Газпрома" GAZP, выпущенном к 25-летнему юбилею компании, нет упоминания о "Силе Сибири", поскольку этот проект уже находится на завершающем этапе, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия-1".

"Уже в следующем году, 20 декабря мы начнем поставки газа в Китай. Для нас это принципиально новый рынок, рынок самый динамичный в мире. Если говорить о "Силе Сибири", то это уже все, завершающий этап", - сказал Миллер.

Он отметил, что две трети этого газопровода уже построено, отметив, что его рентабельность у руководства "Газпрома" не вызывает никаких сомнений.

"Формула цены, которая прописана в контракте с Китаем, позволяет нам при нынешних ценах на углеводороды чувствовать себя абсолютно уверенными", - добавил Миллер.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки газа должны начаться 20 декабря 2019 года.