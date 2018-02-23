Минск и Москва могут возобновить переговоры о цене на газ в 2020-2024 гг

МИНСК, 23 фев - ПРАЙМ. Белоруссия и Россия могут возобновить переговоры по цене на газ для Минска в конце марта, сообщил в пятницу в Борисове заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко.

"Что касается цен на газ с 2020 по 2024 год, мы с Россией пока в стадии переговоров. Мы должны были к концу 2017 года выйти на какие-то принципы, как будут формироваться цены. Думаю, в конце марта возобновим переговоры", - цитирует вице-премьера агентство Белта.

Ранее Белоруссия и РФ решили выработать принципы формирования и функционирования единого рынка газа. В Минске сообщали, что до 1 января 2018 года правительства двух стран должны подготовить соответствующие документы для рассмотрения и дальнейшего принятия. Если все будет согласовано, то этот документ в начале 2019 года стороны предложат своим партнерам по ЕАЭС, и если партнеры не будут готовы, то единый рынок газа будет создаваться на двусторонней основе.



В начале декабря вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что Россия и Белоруссия провели первый раунд переговоров по выработке формулы цены на газ на период с 2020 года, а в апреле может быть найден общий подход. Позже, в 2018 году, он отмечал, что целесообразно отсрочить обсуждение газовых вопросов с Белоруссией до следующего года. В свою очередь министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик в среду в Островце заявил, что Белоруссия и Россия имеют достаточно времени, чтобы согласовать условия поставки российского газа в Белоруссию с 2020 года и формирования единого рынка энергоносителей в ЕАЭС.