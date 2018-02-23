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Добычу нефти на Кашагане планируется нарастить до 11 млн т в 2018 г - Минэнерго Казахстана


Газ / Компании

 

 

АСТАНА, 23 фев /ПРАЙМ/. Добыча нефти на месторождении Кашаган в 2018 году может составить порядка 11 миллионов тонн, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

 

"В 2018 году основной прирост ожидается за счёт Кашагана. План добычи на Кашагане составляет порядка 11 миллионов тонн", - сказал Бозумбаев в ходе заселения коллегии ведомства.

 

В 2018 году план добычи нефти в Казахстане составляет 87 миллионов тонн нефти. Добыча нефти в 2017 году составила 86,2 миллиона тонн, в том числе на Кашагане — 8,3 миллиона тонн.

 

Добыча на Кашагане была остановлена в сентябре 2013 года, через две недели после ее начала, из-за утечки газа, затем были выявлены проблемы, потребовавшие полной замены газопровода и нефтепровода на месторождении, общая протяженность которых составляет около 200 километров. Возобновить добычу удалось только осенью 2016 года. В декабре пресс-служба Минэнерго сообщала, что Казахстан планирует нарастить добычу нефти на Кашагане до 13 миллионов тонн в год после 2017 года.

 

Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов баррелей, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров. В проекте принимают участие "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, Inpex и CNPC.

 

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