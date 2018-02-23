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Германия в марте может выдать разрешение на строительство "Северного потока-2"


Газ / Компании

КИЕВ, 23 фев - ПРАЙМ. Правительство Германии планирует в марте 2018 года предоставить окончательное разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в обход территории Украины, заявил в пятницу глава правления украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев.

"По нашей информации, уже в марте правительство Германии планирует предоставить окончательное разрешение для строительства ("Северного потока-2" - ред.). Если это произойдет, то счет времени будет идти на месяцы. Нам срочно нужен голос иностранного партнера, а также мы должны лоббировать, чтобы украинский транзит остался", - цитирует Коболева УНИАН.

Коболев также отметил, что обходной газопровод будет заполнен на 100%, и те объемы газа, которые пройдут по нему, будут забраны с украинского направления.

Оператор строительства газопровода "Северный поток-2", компания Nord Stream 2 AG, ожидает получить разрешение на строительство в исключительной экономической зоне Германии через несколько недель, сообщал 22 февраля РИА Новости финансовый директор компании Поль Коркоран. В конце января Nord Stream 2 AG сообщила, что получила разрешение на строительство в территориальных водах Германии морской части газопровода. Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

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Строительство "Северного потока-2"

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