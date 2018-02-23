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"Нафтогаз" предлагает привлечь парламент к отбору партнера по управлению ГТС Украины


Газ / Компании

КИЕВ, 23 фев - ПРАЙМ. Украинская компания "Нафтогаз" предлагает привлечь парламент к разработке критериев конкурсного отбора компании, которая будет партнером национального оператора газотранспортной системы Украины, сообщил в пятницу глава компании Андрей Коболев.

"Я считаю, что на данном этапе парламенту есть смысл присоединиться к процессу формирования критериев отбора победителя. Критерии нужно заслушать в парламенте максимально быстро и предварительно утвердить. Это даст возможность парламенту утвердить победителя согласно закону", - цитирует Коболева агентство УНИАН.

Верховная рада Украины в 2014 году приняла закон, разрешающий правительству создать оператора ГТС страны, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС. Документ также предусматривает, что компания-оператор получит право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ.

Кабинет министров Украины в рамках реструктуризации компании "Нафтогаз" принял решение о создании нового оператора ГТС - компании "Магистральные газопроводы Украины". Предполагается, что после завершения слушаний в арбитраже Стокгольма по искам между "Нафтогазом" и "Газпромом" ГТС Украины будет передана в управление новому оператору.

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